सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी, SIR को कानूनी रूप से वैध बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को कानूनी रूप से वैध बताते हुए बड़ी राहत दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह फैसला SIR अभ्यास की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनाया है। पिछले साल जून में बिहार में SIR को आयोजित करने पर इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे।

फैसला संविधान में नई जान डालता है SIR- कोर्ट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आयोग को संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, SIR आयोजित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी SIR स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक नई जान फूंकता है। कोर्ट ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को ज्यादा शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है।

फैसला CJI ने क्या फैसला सुनाया? CJI सूर्यकांत ने कहा, "जब स्वयं क़ानून में चुनाव आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से SIR का अधिकार दिया गया है, तो विवादित प्रक्रिया को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। हमारी राय में, SIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमों का स्थान नहीं लेता है। बल्कि, यह अनुच्छेद-324 के तहत संवैधानिक जनादेश को धारा 21(3) द्वारा निर्धारित वैधानिक सीमाओं के भीतर सक्रिय करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है।"

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फैसला मतदाता सूची में अशुद्धियों की संभावना थी- कोर्ट कोर्ट ने कहा, "SIR स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है...यह केवल मतदान की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते। वे मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव हैं।" आयोग ने SIR के लिए कई कारण बताए, जिससे कोर्ट संतुष्ट है। आयोग ने बताया कि अंतिम SIR 4 दशक पहले हुआ, बड़े पैमाने पर जोड़-घटाव हुए, तीव्र शहरीकरण, प्रवासन और पुनरावृत्ति-अशुद्धियों की वजह से SIR होना आवश्यक है।

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नागरिकता आयोग को है नागरिकता की जांच का अधिकार- कोर्ट बार एंड बेंच के मुताबिक, व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण करने के मामले पर कोर्ट ने कहा कि आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन सिर्फ मतदाता सूची के दृष्टिकोण से। कोर्ट ने कहा, "मतदाता सूची तैयार करने या उसमें संशोधन करने के दौरान आयोग को नागरिकता से संबंधित प्रश्नों की जांच करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि, ऐसी जांच केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने के सीमित दृष्टिकोण से ही की जा सकती है।"