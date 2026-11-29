सैमसंग का इरादा है कि ये रोबोट 2030 तक फैक्ट्री में काम करने लगेंगे। हालांकि, कंपनी इन्हें घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कामों में भी इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है।

जुलाई में बनी रोबोटिक्स एक्सपीरियंस (RX) यूनिट इस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रही है। दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में इसके लिए एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाने की भी योजना है।

RX लैब के मुखिया क्रिस हाउजर ने कहा, "अगर, आप किसी फैक्ट्री मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका रोबोट 99 फीसदी सफलता दर के साथ काम करता है तो वे अभी भी हंसेंगे क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्री लाइन पर इसे लगाने के लिए 99.99 फीसदी सफलता दर चाहिए।"