सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज फोन में मिलेगी नई एक्सिनोस 2700 चिप

2-नैनोमीटर प्रोसेस पर बने एक्सिनोस 2700 चिप से पहले के मुकाबले 12 फीसदी बेहतर परफॉर्मेंस और 25 फीसदी कम पावर खपत की उम्मीद है।

सैमसंग ने इसका उत्पादन को 10 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कंपनी यह देखना चाहती है कि क्या यह चिप उनके अल्ट्रा मॉडल में भी बढ़िया काम कर पाएगी?

कंपनी के टेस्ट बताते हैं कि यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम छठी जनरेशन को मल्टीकोर टास्क में पीछे छोड़ देता है। हालांकि, सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में यह अभी भी थोड़ा पीछे है। गैलेक्सी S27 लाइनअप जल्द ही आने की उम्मीद है।