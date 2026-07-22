सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी जेड फ्लिप 8

सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी Z फ्लिप 8, जानिए फीचर्स और कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:25 pm Jul 22, 202607:25 pm

क्या है खबर?

सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में आज (22 जुलाई) नया गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नया फोन पिछले साल आए गैलेक्सी Z फ्लिप 7 का नया मॉडल है। कंपनी ने इसमें नया डिजाइन, बेहतर प्रदर्शन, मजबूत बॉडी और कई नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स दिए हैं। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 17 आधारित वन UI 9 पर चलता है और इसमें गैलेक्सी के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है।