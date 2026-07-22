सैमसंग ने लॉन्च की गैलेक्सी वॉच 9

सैमसंग ने लॉन्च की गैलेक्सी वॉच 9, जानिए नई स्मार्टवॉच के फीचर्स और कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:58 pm Jul 22, 202607:58 pm

क्या है खबर?

सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड जुलाई 2026 इवेंट में अपनी नई गैलेक्सी वॉच 9 स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसके साथ गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 को भी पेश किया है। नई गैलेक्सी वॉच 9 को पहले के मॉडल की तुलना में बेहतर फीचर्स, नए डिजाइन और कई उपयोगी बदलावों के साथ उतारा गया है। इसमें तेज प्रोसेसर, AI आधारित वेलनेस फीचर्स, बेहतर डिस्प्ले और कई स्मार्ट सुविधाएं भी दी गई हैं।