सैमसंग ने एनवीडिया G-SYNC सपोर्ट के साथ 2026 OLED टीवी और ओडिसी मॉनिटर लॉन्च किए

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी 2026 OLED TV रेंज और नए ओडिसी गेमिंग मॉनिटर की घोषणा की है। इन डिवाइस में एनवीडिया G-SYNC कम्पैटिबिलिटी दी गई है, जिससे गेम खेलते समय स्क्रीन ज्यादा स्मूद रहती है। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद स्क्रीन टियरिंग और अटकने की समस्या को कम करना है। ये टीवी और मॉनिटर खास तौर पर PC और कंसोल गेम खेलने वालों के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि बेहतर और स्थिर गेमिंग अनुभव मिल सके।

खासियत 2026 OLED TV लाइनअप में क्या है खास? सैमसंग की 2026 OLED TV सीरीज में S95H, S90H और S85H मॉडल शामिल हैं। S95H और S90H मॉडल 165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, जबकि S85H में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये सभी टीवी एनवीडिया G-SYNC के साथ काम करते हैं। कुछ मॉडल AMD फ्रीसिंक प्रीमियम प्रो को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे ज्यादा गेमिंग डिवाइस आसानी से जुड़ सकते हैं और लैग कम होता है।

दावा बेहतर पिक्चर और कम रिफ्लेक्शन का दावा कंपनी ने इन OLED टीवी में HDR10+ एडवांस्ड फीचर भी दिया है, जिससे हर सीन में ब्राइटनेस और कलर अपने आप एडजस्ट होते हैं और तस्वीर ज्यादा नेचुरल दिखती है। S95H और S90H जैसे मॉडल में ग्लेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रोशनी की वजह से स्क्रीन पर पड़ने वाला रिफ्लेक्शन कम होता है। सैमसंग का कहना है कि इससे लंबे समय तक गेमिंग और मूवी देखने का अनुभव ज्यादा आरामदायक और आंखों के लिए बेहतर बनेगा।

