सैमसंग गैलेक्सी S26 FE भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और ट्रिपल कैमरा की सुविधा

सैमसंग गैलेक्सी S26 FE भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और ट्रिपल कैमरा की सुविधा
सैमसंग ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 FE लॉन्च कर दिया है। यह फोन फ्लैगशिप डिवाइसेज जैसी खूबियों के साथ आता है, लेकिन इसकी कीमत फ्लैगशिप फोन की तरह ज्यादा नहीं है।
इसमें एक बड़ी 6.7-इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जो 120-हर्ट्ज के सुपर-स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। फोन को ताकत देने के लिए इसमें एक्सिनोस 2500 चिप दी गई है। यह एंड्रॉयड 17 पर आधारित One UI 9 पर चलता है, जिससे आपको सारे नए फीचर्स मिलेंगे।
कितनी है इस फोन की कीमत?
गैलेक्सी S26 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x जूम के साथ 8MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है।
सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का दमदार फ्रंट कैमरा भी मिलता है। इसमें 4,900mAh की बड़ी बैटरी है, जो तेज वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन (8GB/256GB) की कीमत 79,999 रुपये रखी गई है। यह पिस्ता, ब्लूबेरी और ग्रेफाइट रंगों में उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफर के तहत आप पुराने फोन एक्सचेंज करने पर 8,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, आसान किश्तों में भुगतान करने के लिए लंबी नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी हैं।