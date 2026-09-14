सैमसंग गैलेक्सी S26 FE भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और ट्रिपल कैमरा की सुविधा

गैलेक्सी S26 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x जूम के साथ 8MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का दमदार फ्रंट कैमरा भी मिलता है। इसमें 4,900mAh की बड़ी बैटरी है, जो तेज वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन (8GB/256GB) की कीमत 79,999 रुपये रखी गई है। यह पिस्ता, ब्लूबेरी और ग्रेफाइट रंगों में उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफर के तहत आप पुराने फोन एक्सचेंज करने पर 8,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, आसान किश्तों में भुगतान करने के लिए लंबी नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी हैं।