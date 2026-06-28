सैमसंग ने पेश किया विंडफ्री AI क्लाइमेट सिस्टम, ठंडी हवा के साथ होगी बिजली की बचत

क्या मिलते हैं इसके फीचर्स का फायदा?

विंडफ्री टेक्नोलॉजी हवा को 10,000 छोटे छेदों से धीरे-धीरे फैलाती है। इससे ठंडी हवा का सीधा झोंका महसूस किए बिना आपको आराम मिलता है, जो खासकर रात में बेहद सुकूनदायक होता है।

दूसरी तरफ, PM1.0 फिल्टर बारीक धूल कणों को भी पकड़ लेता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक के जरिए 99 प्रतिशत बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। आप अपने फोन से इस सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं।

जियोफेंसिंग के जरिए शेड्यूल तय करने के अलावा, आप बिजली की खपत पर भी नजर रख सकते हैं या घर पहुंचने से पहले ही तापमान एडजस्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, इसमें लगी AI-आधारित VRF यूनिटें अपने आप माहौल के हिसाब से एडजस्ट होती हैं, जिससे बिजली के बिल में 15 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है। स्मार्ट लिविंग के शौकीनों के लिए यह बिजली के साथ-साथ पैसों की बचत का भी मौका देता है।