सैमसंग ने शुरू किया लेटेस्ट SSDs का उत्पादन, एनवीडिया के AI को मिलेगी रफ्तार

डाटा सेंटर की कार्यक्षमता बढ़ाने में उपयोगी

नए PM1763 SSDs लगभग दोगुने ऊर्जा-कुशल हैं, जिससे डाटा सेंटर्स की बिजली और लागत की बचत होती है। सैमसंग अत्याधुनिक AI सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए एडवांस मेमोरी मॉड्यूल भी दे रहा है। एनवीडिया का वेरा रूबिन प्लेटफॉर्म खुद में बहुत बड़ा है, जिसमें 73 GPUs, लिक्विड कूलिंग और 13 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसका लक्ष्य पहले से 10 गुना बेहतर प्रदर्शन देना है। मेटा 2027 तक इसे शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें OpenAI, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के भी शामिल होने की संभावना है।