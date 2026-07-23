सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 सीरीज और फ्लिप 8 की भारत में कितनी है कीमत?

गैलेक्सी Z फोल्ड 8 के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1.79 लाख रुपये है।

वहीं 12GB + 512GB मॉडल 1.99 लाख रुपये और 16GB + 1TB वेरिएंट 2.39 लाख रुपये में मिलेगा। इस फोन पर 10,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस और 9,000 रुपये तक का बैंक या UPI डिस्काउंट दिया जा रहा है।

ग्राहक 30 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का लाभ आसानी से उठा सकते हैं, जिससे एकमुश्त भुगतान का बोझ काफी कम हो जाएगा।