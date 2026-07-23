सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 सीरीज और फ्लिप 8 की भारत में कितनी है कीमत?
क्या है खबर?
सैमसंग ने भारत में अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z फोल्ड 8 और गैलेक्सी Z फ्लिप 8 की कीमतों और प्री-ऑर्डर ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि तीनों स्मार्टफोन अब Samsung.com, प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। ग्राहकों को बैंक छूट, अपग्रेड बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे कई खरीदारी ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।
फोल्ड 8 अल्ट्रा
गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा की कीमत
गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1.99 लाख रुपये रखी गई है।
इसके 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 2.19 लाख रुपये है, जबकि 16GB + 1TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 2.59 लाख रुपये है। यह स्मार्टफोन ग्रेफाइट, क्रीम और वायलेट शैडो रंग में मिलेगा।
ग्रीन शैडो रंग केवल सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर पर विशेष रूप से उपलब्ध रहेगा, जिसे दूसरे बिक्री प्लेटफॉर्म पर नहीं खरीदा जा सकेगा।
फोल्ड 8
गैलेक्सी Z फोल्ड 8 की कीमत और ऑफर्स
गैलेक्सी Z फोल्ड 8 के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1.79 लाख रुपये है।
वहीं 12GB + 512GB मॉडल 1.99 लाख रुपये और 16GB + 1TB वेरिएंट 2.39 लाख रुपये में मिलेगा। इस फोन पर 10,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस और 9,000 रुपये तक का बैंक या UPI डिस्काउंट दिया जा रहा है।
ग्राहक 30 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का लाभ आसानी से उठा सकते हैं, जिससे एकमुश्त भुगतान का बोझ काफी कम हो जाएगा।
कीमत
गैलेक्सी Z फ्लिप 8 की कीमत और खरीदारी लाभ
गैलेक्सी Z फ्लिप 8 के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1.24 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 12GB + 512GB मॉडल 1.44 लाख रुपये में मिलेगा।
इस स्मार्टफोन पर 5,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस और 4,000 रुपये तक का बैंक या UPI डिस्काउंट दिया जा रहा है।
इसके साथ 30 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और चुनिंदा बैंक EMI ऑफर्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं, जिससे खरीदारी करना काफी सुविधाजनक और किफायती बन सकता है।