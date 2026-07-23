CJP प्रदर्शन बढ़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए क्यों बढ़ेगी चिंता?
क्या है खबर?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के बड़े प्रदर्शन ने देश की राजनीति का माहौल गरमा दिया है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।
असर
असर सीमित, लेकिन नजर आगे की स्थिति पर
यह प्रदर्शन अभी शुरुआती चरण में है और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई नहीं दे रहा है।
हालांकि, अगर आंदोलन लंबे समय तक जारी रहता है और अनिश्चितता बनी रहती है, तो विदेशी निवेश भारत में आन कम हो सकता है। ऐसा होने पर शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
इस आंदोलन की दिशा और सरकार के अगले कदम आने वाले दिनों में बाजार की चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
बाजार
इन हालात में बाजार पर पड़ सकता है बुरा असर
अगर प्रदर्शन लंबा चलता है और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
विदेशी निवेश धीमा पड़ने से रुपये पर दबाव बन सकता है। इसका सीधा असर यह पड़ेगा की कच्चे तेल समेत कई जरूरी आयात महंगे हो जाएंगे, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा।
इससे कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर बड़े स्तर पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसी स्थिति में निवेशकों की सतर्कता और बढ़ने की संभावना रहेगी।
संकट
भारत यह संकट लंबे समय तक क्यों नहीं झेल सकता?
भारत पहले से ही करीब पांच महीने से पश्चिम एशिया में जारी तनाव और महंगे कच्चे तेल जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
इसी बीच ब्रेंट क्रूड 96 डॉलर प्रति बैरल और WTI 88.27 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिससे आर्थिक दबाव पहले ही बढ़ा हुआ है।
ऐसे हालात में पहले से बढ़ी ऊर्जा लागत और आयात खर्च अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। इससे कारोबारी माहौल प्रभावित होने की आशंका बढ़ सकती है।