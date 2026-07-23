CJP प्रदर्शन बढ़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए क्यों बढ़ेगी चिंता?

यह प्रदर्शन अभी शुरुआती चरण में है और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई नहीं दे रहा है।

हालांकि, अगर आंदोलन लंबे समय तक जारी रहता है और अनिश्चितता बनी रहती है, तो विदेशी निवेश भारत में आन कम हो सकता है। ऐसा होने पर शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

इस आंदोलन की दिशा और सरकार के अगले कदम आने वाले दिनों में बाजार की चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।