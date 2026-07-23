प्रधानमंत्री के बयान को CJP प्रदर्शनकारियों ने खारिज किया, कहा- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा

दास ने कहा कि छात्र पिछले 30 दिन से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पर उनको शर्म आनी चाहिए।

दास ने कहा कि उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील भी की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें।

प्रवक्ता ने कहा कि पहले भी सत्ताधारी दल असामाजिक तत्त्वों की घुसपैठ कराकर प्रदर्शन को पटरी से उतार चुके हैं।