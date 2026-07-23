दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले पुलिस अधिकारी को जंतर-मंतर से हटाया गया

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले पुलिस अधिकारी को जंतर-मंतर से हटाया

लेखन गजेंद्र 11:15 am Jul 23, 202611:15 am

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को जंतर-मंतर से संसद तक मार्च के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारी को जंतर-मंतर से हटा दिया गया है। यह घटना 20 जुलाई को घटी थी, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी छात्र संसद तक मार्च कर रहे थे। तभी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (DCP) (उत्तर पूर्वी जिला) संदीप लांबा को एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते देखा गया था।