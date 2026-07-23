दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले पुलिस अधिकारी को जंतर-मंतर से हटाया
क्या है खबर?
दिल्ली में सोमवार को जंतर-मंतर से संसद तक मार्च के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारी को जंतर-मंतर से हटा दिया गया है। यह घटना 20 जुलाई को घटी थी, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी छात्र संसद तक मार्च कर रहे थे। तभी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (DCP) (उत्तर पूर्वी जिला) संदीप लांबा को एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते देखा गया था।
घटना
दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा लांबा का नाम
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप वाली याचिका की सुनवाई के दौरान लांबा का नाम सामने आया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ को बताया था कि संदीप लांबा एक महिला को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं, जबकि वह महिला हिल भी नहीं रही है।
इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था।
शिकायत
पुलिस के खिलाफ शिकायत
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने पुलिस अधिकारी लांबा समेत अन्य पुलिसकर्मियों की शिकायत दर्ज कराई है।
उन्होंने गुरुवार सुबह एक्स पर बताया कि कल हाई कोर्ट में पुलिस बर्बरता से संबंधित याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि किसी ने भी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया था।
गोखले ने कहा कि इसलिए उन्होंने आज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
ट्विटर पोस्ट
वीडियो में थप्पड़ मारते दिख रहे लांबा
एक लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारने वाला दिल्ली पुलिस का ये अधिकारी कौन है..??— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) July 21, 2026
क्या दिल्ली पुलिस इस अधिकारी पर करवाई करेगी...?? pic.twitter.com/odGDLZYjAA