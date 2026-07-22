सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 आज

सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 आज, कब और कैसे देखें लाइव इवेंट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:00 pm Jul 22, 202612:00 pm

क्या है खबर?

सैमसंग आज 22 जुलाई को लंदन में अपना दूसरा गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में कंपनी कई नए प्रोडक्ट पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गैलेक्सी Z फोल्ड 8, गैलेक्सी Z फ्लिप 8 और दूसरी नई डिवाइस लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी कुछ नए सरप्राइज प्रोडक्ट की भी झलक दिखा सकती है। फिलहाल सभी की नजर इस बड़े लॉन्च इवेंट पर टिकी हुई है।