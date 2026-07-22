सैमसंग का पहला स्मार्ट चश्मा लॉन्च

सैमसंग का पहला स्मार्ट चश्मा लॉन्च, कैमरा और AI फीचर्स से है लैस

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:52 pm Jul 22, 202608:52 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने आज स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच के साथ गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में स्मार्ट ग्लास भी लॉन्च किया है। कंपनी का यह पहला स्मार्ट आईवियर है, जिसे कुछ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में पेश किया गया। सैमसंग ने इसके फ्रेम के लिए वॉर्बी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर के साथ साझेदारी की है। सैमसंग का दावा है कि यह स्मार्ट ग्लास रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर देगा और यूजर्स को बिल्कुल नया स्मार्ट अनुभव देगा।