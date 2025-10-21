सैमसंग का एंड्रॉयड XR हेडसेट कल होगा लॉन्च (तस्वीर: सैमसंग)

सैमसंग का एंड्रॉयड XR हेडसेट कल होगा लॉन्च, कैसे देखें लाइव?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:30 pm Oct 21, 202501:30 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी सैमसंग अपने नए एंड्रॉयड एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) हेडसेट 'प्रोजेक्ट मोहन' को लॉन्च करने जा रही है। यह डिवाइस भारतीय समयानुसार 22 अक्टूबर को सुबह 07:30 बजे एक लाइव इवेंट में पेश किया जाएगा। सैमसंग का कहना है कि यह हेडसेट मिक्स्ड रियलिटी डिवाइसों की असली क्षमता को दिखाएगा। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि यह कंपनी का पहला ऐसा XR डिवाइस होगा जो गूगल के नए XR ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा।