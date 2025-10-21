सैमसंग का एंड्रॉयड XR हेडसेट कल होगा लॉन्च, कैसे देखें लाइव?
क्या है खबर?
टेक कंपनी सैमसंग अपने नए एंड्रॉयड एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) हेडसेट 'प्रोजेक्ट मोहन' को लॉन्च करने जा रही है। यह डिवाइस भारतीय समयानुसार 22 अक्टूबर को सुबह 07:30 बजे एक लाइव इवेंट में पेश किया जाएगा। सैमसंग का कहना है कि यह हेडसेट मिक्स्ड रियलिटी डिवाइसों की असली क्षमता को दिखाएगा। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि यह कंपनी का पहला ऐसा XR डिवाइस होगा जो गूगल के नए XR ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा।
तरीका
कहां और कैसे देखें लाइवस्ट्रीम?
सैमसंग का यह खास इवेंट कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सैमसंग न्यूजरूम वेबसाइट पर लाइव दिखाया जाएगा। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि लाइवस्ट्रीम कितनी देर चलेगी, लेकिन उम्मीद है कि इसमें डिवाइस की सभी अहम खूबियां दिखाई जाएंगी। सैमसंग का कहना है कि यह तकनीक रोजमर्रा के कामों को नए डिजिटल अनुभवों से जोड़ने में मदद करेगी। दर्शक इस इवेंट में नए फीचर्स की झलक देख पाएंगे।
फीचर्स
कीमत और फीचर्स को लेकर अटकलें
हेडसेट की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में कई बातें बताई गई हैं। दावा है कि इसमें हाई-क्वालिटी डिस्प्ले, एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम और जेमिनी इंटीग्रेशन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत 1,800 से 2,800 डॉलर (लगभग 1.60 से 2.50 लाख रुपये) के बीच हो सकती है। इस रेंज में यह डिवाइस मेटा के रे-बैन ग्लास की तुलना में ऐपल विजन प्रो का बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है।