कोहलर का स्मार्ट कैमरा मल से बीमारियों का पता लगाएगा (तस्वीर: एक्स/@TechVoicenet)

शौचालय में मल से बीमारी का पता लगाएगा यह कैमरा, गोपनीयता के लिए ये इंतजाम

क्या है खबर?

घरेलू सामान निर्माता कोहलर ने शौचालय के लिए एक स्मार्ट कैमरा डेकोडा लॉन्च किया है, जो आपके टॉयलेट बाउल से जुड़कर मल की तस्वीरें लेता है। यह टूल आपके द्वारा छोड़े गए मल का अध्ययन करके आपके पेट के स्वास्थ्य, पानी की मात्रा और खून जैसी बीमारी के संभावित लक्षणों के बारे में भी जानकारी देता है, जिससे बीमारियों से बचाव किया जा सके। यह उत्पाद अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसकी डिलीवरी 21 अक्टूबर से शुरू होगी।