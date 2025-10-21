शौचालय में मल से बीमारी का पता लगाएगा यह कैमरा, गोपनीयता के लिए ये इंतजाम
क्या है खबर?
घरेलू सामान निर्माता कोहलर ने शौचालय के लिए एक स्मार्ट कैमरा डेकोडा लॉन्च किया है, जो आपके टॉयलेट बाउल से जुड़कर मल की तस्वीरें लेता है। यह टूल आपके द्वारा छोड़े गए मल का अध्ययन करके आपके पेट के स्वास्थ्य, पानी की मात्रा और खून जैसी बीमारी के संभावित लक्षणों के बारे में भी जानकारी देता है, जिससे बीमारियों से बचाव किया जा सके। यह उत्पाद अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसकी डिलीवरी 21 अक्टूबर से शुरू होगी।
खासियत
ये हैं इस स्मार्ट कैमरे की खासियत
CNET की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नया गैजेट डेकोडा एक रिचार्जेबल बैटरी और USB कनेक्शन के साथ काम करता है और इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो यह पहचानता है कि शौचालय का उपयोग कौन कर रहा है। इस प्रकार, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य डाटा प्राप्त होता है। डेकोडा लोगों को उनके पाचन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगा, जिसे वे कोई गंभीर समस्या नहीं होने तक नजरअंदाज करते हैं।
गोपनीयता
गोपनीयता नहीं हाेगी उजागर
गोपनीयता की चिंता करने वालों के लिए शौचालय में कैमरा लगाना चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन कंपनी ने इस परेशानी काे दूर कर दिया है। कोहलर का कहना है कि डेकोडा के सेंसर केवल शौचालय के अंदर तक देख सकते हैं और कहीं नहीं।" इसके अलावा कैप्चर किया डाटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। यह डिवाइस की कीमत 599 डॉलर (करीब 52,000 रुपये) है और यह 70-156 डॉलर (6100-13,700 रुपये)/वर्ष के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आता है।