सैगसंग ने स्मार्टथिंग्स के लिए दिया सिरी शॉर्टकट का सपोर्ट, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
सैमसंग ने अपने स्मार्टथिंग्स प्लेटफॉर्म के लिए एक अपडेट जारी किया है, जिससे अब सिरी शॉर्टकट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह नया फीचर यूजर्स को ऐपल के वॉयस असिस्टेंट सिरी का उपयोग करके अपने स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इससे आईफोन, होमपॉड और ऐपल वॉच से लेकर अन्य डिवाइस के माध्यम से स्मार्टथिंग्स से जुड़े घरों का प्रबंधन आसान हो जाएगा। अभी तक यह सपोर्ट केवल कंपनी के डिवाइस में ही उपलब्ध था।
फायदा
सिरी ऑटोमैटिक करेगा कार्यों को कंट्रोल
सिरी शॉर्टकट एक iOS फीचर है, जो यूजर्स को सिरी से पूछकर ऑटोमेशन चलाने की सुविधा देता है। ये ऑटोमेशन यूजर शॉर्टकट ऐप में या निर्माता अपने ऐप में बना सकते हैं। इस अपडेट के साथ आप अब स्मार्टथिंग्स के माध्यम से ऐपल सिरी से अपनी दिनचर्या के नियमित कार्यों करने के लिए कह सकते हैं। इसमें ऑटोमैटिक रूप से लाइट्स को एडजस्ट करना, कॉफी मेकर चालू करना और जागने के समय ब्लाइंड्स खोल देना जैसे काम शामिल हैं।
अपडेट
स्मार्टथिंग्स ऐप में किए ये सुधार
इस अपडेट के साथ सैमसंग, ऐपल डिवाइस के लिए अपने स्मार्टथिंग्स ऐप को भी बेहतर बनाया है। अपडेटेड वर्जन यूजर्स को अपने डिवाइस की पूरी सूची देखने, कमांड भेजने और सीधे अपने ऐपल वॉच से रूटीन निष्पादित करने की सुविधा देता है। इसके अलावा स्मार्टथिंग्स ऐप का iOS वर्जन यूजर्स को लाइव गतिविधियों का उपयोग करके अपनी लॉक स्क्रीन से ही हाल ही में उपयोग किए गए 5 डिवाइस तक देखने और नियंत्रित करने की सुविधा देता है।