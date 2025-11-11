यूजर ऐपल डिवाइस से सैगसंग के स्मार्ट होम उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@CeotechI)

सैगसंग ने स्मार्टथिंग्स के लिए दिया सिरी शॉर्टकट का सपोर्ट, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

सैमसंग ने अपने स्मार्टथिंग्स प्लेटफॉर्म के लिए एक अपडेट जारी किया है, जिससे अब सिरी शॉर्टकट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह नया फीचर यूजर्स को ऐपल के वॉयस असिस्टेंट सिरी का उपयोग करके अपने स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इससे आईफोन, होमपॉड और ऐपल वॉच से लेकर अन्य डिवाइस के माध्यम से स्मार्टथिंग्स से जुड़े घरों का प्रबंधन आसान हो जाएगा। अभी तक यह सपोर्ट केवल कंपनी के डिवाइस में ही उपलब्ध था।