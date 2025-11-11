गूगल जल्द लॉन्च करेगी नैनो बनाना 2, जानिए इसमें क्या कुछ मिलेगा नया
क्या है खबर?
गूगल के अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेटर को अपग्रेड कर जल्द ही नैनो बनाना 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस टूल का एक प्रीव्यू कुछ समय के लिए ऑनलाइन दिखाई दिया, जिसके बाद इसे एक्स पर व्यापक रूप से शेयर किया गया, जिससे यूजर्स को आने वाले बदलावों की एक झलक मिली। इस अपडेट के जरिए जेमिनी AI की ओर से विज़ुअल बनाने के तरीके में एक बड़ा कदम है।
सुधार
नैनो बनाना 2 में क्या-क्या मिलेगा फायदा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, नैनो बनाना 2 कैमरा एंगल, व्यूपॉइंट और इमेज की सटीकता पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा, खासकर रंगों और रोशनी के मामले में इसका जबरदस्त बदलाव होगा। यूजर को इमेज के अंदर टेक्स्ट एडिट करने की सुविधा भी देगा। यह एक ऐसी सुविधा है, जो बिना इमेज के बाकी हिस्से को प्रभावित किए टेक्स्ट को संपादित करने देता है। इस फीचर की कई क्रिएटर्स लंबे समय से मांग कर रहे थे।
तरीका
कई स्टेप्स में काम करेगा नया टूल
नया अपडेटेड इमेज जनरेशन मॉडल कई स्टेप्स में काम करेगा, जिसका मतलब है कि यह एक बार में इमेज नहीं बनाता है। इसके बजाय यह पहले इमेज की योजना बनाता है, गलतियों के लिए उसका विश्लेषण करता है और फिर अंतिम वर्जन तैयार होने तक सेल्फ-करेक्शन के माध्यम से उसे बेहतर बनाता है। नैनो बनाना 2 केवल शार्प इमेज के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट इमेज के बारे में है, जो पहले से ज्यादा सटीक होगी।