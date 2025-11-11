गूगल जल्द नैनो बनाना 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@ecommartinez)

गूगल जल्द लॉन्च करेगी नैनो बनाना 2, जानिए इसमें क्या कुछ मिलेगा नया

क्या है खबर?

गूगल के अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेटर को अपग्रेड कर जल्द ही नैनो बनाना 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस टूल का एक प्रीव्यू कुछ समय के लिए ऑनलाइन दिखाई दिया, जिसके बाद इसे एक्स पर व्यापक रूप से शेयर किया गया, जिससे यूजर्स को आने वाले बदलावों की एक झलक मिली। इस अपडेट के जरिए जेमिनी AI की ओर से विज़ुअल बनाने के तरीके में एक बड़ा कदम है।