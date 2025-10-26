रिलायंस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है

AI इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलायंस करेगी 1,300 अरब रुपये का निवेश, रिपोर्ट में किया दावा

क्या है खबर?

अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 12-15 अरब डॉलर (1,053-1,317 अरब रुपये) खर्च कर सकती है। मॉर्गन स्टेनली ने एक रिपोर्ट में कहा कि इसमें एक विशाल 1 गीगावाट डाटा सेंटर स्थापित करना भी शामिल हो सकता है। अगस्त में रिलायंस की वार्षिक शेयरधारक बैठक में एक नई सहायक कंपनी और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से AI में बड़े पैमाने पर प्रगति की घोषणा की थी।