नासा-गूगल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए AI मेडिकल असिस्टेंट विकसित कर रही हैं (तस्वीर: एक्स/@NASA)

नासा-गूगल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बना रहे AI मेडिकल असिस्टेंट, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

लंबे अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले चालक दल के सदस्यों के स्वस्थ रखने के लिए नासा और गूगल मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल विकसित कर रही हैं। क्रू मेडिकल ऑफिसर डिजिटल असिस्टेंट (CMO-DA) नामक यह टूल, जब कोई डॉक्टर उपलब्ध न हो या पृथ्वी से संचार बाधित हो तब अंतरिक्ष यात्रियों के लक्षणों का निदान और उपचार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया है। इस मल्टीमॉडल टूल में स्पीच, टेक्स्ट और इमेज शामिल हैं।