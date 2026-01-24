सैम ऑल्टमैन फरवरी में करेंगे भारत का दौरा, जानिए क्या है कंपनी की योजना
क्या है खबर?
OpenAI मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन फरवरी के मध्य में भारत आने की योजना बना रहे हैं, जो लगभग एक साल बाद में देश की उनकी पहली यात्रा होगी। यह ऐसे समय में हो रही है, जब नई दिल्ली एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है, जिसमें मेटा, गूगल और एंथ्रोपिक के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन 16-20 फरवरी के बीच होगा।
तैयारी
क्या है कंपनी की तैयारी?
ऑल्टमैन के नाम की शिखर सम्मेलन में वक्ता के तौर पर भाग लेने की पुष्ट नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान उनके नई दिल्ली में मौजूद रहने और अलग से कई गुप्त बैठकों में भाग लेने की उम्मीद है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 19 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट और उद्योग जगत के अधिकारियों को आमंत्रित किया है। OpenAI प्रमुख ने आखिरी बार फरवरी, 2025 में भारत का दौरा किया था।
सहायक कार्यक्रम
दूसरी कंपनियां भी करेंगी अलग कार्यक्रम
कई अन्य अमेरिकी कंपनियां भी शिखर सम्मेलन सप्ताह के दौरान सहायक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही हैं। एंथ्रोपिक 16 फरवरी को बेंगलुरु में डेवलपर्स डे का आयोजन कर रही है। सूत्रों ने बताया कि एनवीडिया भी शिखर सम्मेलन सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। ये आयोजन इस बात का संकेत देते हैं कि वैश्विक AI कंपनियां भारत के उद्यम ग्राहकों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डेवलपर समुदाय से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं।