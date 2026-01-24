सैम ऑल्टमैन की फरवरी में भारत की पहली यात्रा होगी

सैम ऑल्टमैन फरवरी में करेंगे भारत का दौरा, जानिए क्या है कंपनी की योजना

क्या है खबर?

OpenAI मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन फरवरी के मध्य में भारत आने की योजना बना रहे हैं, जो लगभग एक साल बाद में देश की उनकी पहली यात्रा होगी। यह ऐसे समय में हो रही है, जब नई दिल्ली एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है, जिसमें मेटा, गूगल और एंथ्रोपिक के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन 16-20 फरवरी के बीच होगा।