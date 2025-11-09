सैम ऑल्टमैन के बोलते समय मंच पर हुई घटना से सभी स्तब्ध हो गए (तस्वीर: एक्स/@5149jamesli)

सैम ऑल्टमैन के बोलते समय मंच पर कूदा एक व्यक्ति, थमाया कानूनी नोटिस

क्या है खबर?

OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन को सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम में बोलते समय कानूनी नोटिस भेजने का अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। सिडनी गोल्डस्टीन थिएटर में आयोजित कार्यक्रम के टिकट बिक जाने के कुछ ही मिनटों बाद हुई इस घटना ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया और अब यह मामला ऑनलाइन वायरल हो गया। दूसरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति हाथ में एक दस्तावेज लेकर मंच पर पहुंचा और दावा किया कि उसके पास ऑल्टमैन के लिए एक सम्मन है।