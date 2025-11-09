सैम ऑल्टमैन के बोलते समय मंच पर कूदा एक व्यक्ति, थमाया कानूनी नोटिस
क्या है खबर?
OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन को सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम में बोलते समय कानूनी नोटिस भेजने का अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। सिडनी गोल्डस्टीन थिएटर में आयोजित कार्यक्रम के टिकट बिक जाने के कुछ ही मिनटों बाद हुई इस घटना ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया और अब यह मामला ऑनलाइन वायरल हो गया। दूसरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति हाथ में एक दस्तावेज लेकर मंच पर पहुंचा और दावा किया कि उसके पास ऑल्टमैन के लिए एक सम्मन है।
असर
क्या ऑल्टमैन को हुआ नुकसान?
SFGATE के अनुसार, अचानक से हुई इस घटना के बाद कार्यक्रम के आयोजक मैनी येकुतिएल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दस्तावेज सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया। फिर दर्शकों की हूटिंग के बीच व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। इस अप्रत्याशित घटना से स्पष्ट रूप से स्तब्ध होने के बावजूद ऑल्टमैन पूरी तरह से सुरक्षित बैठे रहे। अगले दिन सैन फ्रंसिस्को पब्लिक डिफेंडर कार्यालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वह व्यक्ति उनके जांचकर्ताओं में से एक था।
जिम्मेदारी
इस समूह ने ली घटना की जिम्मेदारी
प्रवक्ता वैलेरी इबारा ने एक बयान में कहा, "सैन फ्रंसिस्को पब्लिक डिफेंडर कार्यालय के एक जांचकर्ता ने ऑल्टमैन को कानूनी तौर पर सम्मन जारी किया, क्योंकि वह एक लंबित आपराधिक मामले में संभावित गवाह हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि OpenAI के मुख्यालय और उसके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह नोटिस जारी करने के प्रयास किए गए थे। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीतियों का विरोध करने वाले स्टॉप AI समूह ने ऑनलाइन इस घटना की जिम्मेदारी ली है।