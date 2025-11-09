सेमीकंडक्टर और AI उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, भारतीय राजदूत ने इंटेल प्रमुख से की बातचीत 

क्वात्रा ने एक पोस्ट में कहा, "भारत सेमीकंडक्टर मिशन और भारत AI के तत्वावधान में देश में सेमीकंडक्टर और AI उद्योग को विकसित करने के सरकार के लक्ष्य के साथ समन्वय में इंटेल की पहल और संचालन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इंटेल के CEO लिप बू टैन के साथ बातचीत करने में खुशी हुई।" यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन और भारत AI पहल में तेजी लाने के प्रयास कर रही है।

AI शिखर सम्मेलन

अगले साल आयोजित होगा AI शिखर सम्मेलन

यह बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अगले साल फरवरी में एक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। सम्मेलन अगले साल 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक स्तर का AI शिखर सम्मेलन होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में निर्माण, डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) को मंजूरी दी थी।