OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने बताया, क्यों छोड़ी दिग्गजों ने कंपनी?

ऑल्टमैन ने यह भी समझाया कि AI को कैसे विकसित किया जाए, इसे लेकर विचारों में टकराव था। साथ ही, किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति इकट्ठा होने की चिंता भी इन सभी के कंपनी छोड़ने का एक बड़ा कारण थी।

यह तनाव 2023 के आखिर में तब बढ़ गया, जब उन्हें CEO के पद से कुछ समय के लिए हटा दिया गया।

दरअसल, बोर्ड को संचार से जुड़ी कुछ चिंताएं थीं, जिस वजह से यह कदम उठाया गया। ऑल्टमैन की वापसी के बावजूद इन इस्तीफों से पता चलता है कि टेक की तेजी से बदलती दुनिया में लीडरशिप और टीम वर्क कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।