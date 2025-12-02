सैम ऑल्टमैन ने OpenAI को रेड अलर्ट पर क्यों रखा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अब खुद को AI के क्षेत्र में गूगल से पिछड़ता देख रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने ChatGPT को और बेहतर बनाने और अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए 'कोड रेड' घोषित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि ChatGPT को तेज, ज्यादा भरोसेमंद और रोजाना के सवालों का बेहतर जवाब देने योग्य बनाना बेहद जरूरी हो गया है।

योजना ChatGPT को सुधारने के लिए किन बदलावों पर जोर? रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोड रेड के बाद OpenAI अब सिर्फ ChatGPT पर फोकस करेगा। कंपनी इसकी पर्सनलाइजेशन क्षमता, जवाब देने की गति, भरोसेमंद प्रदर्शन और सवालों की रेंज को बढ़ाने पर काम करेगी। सैम ऑल्टमैन ने कई दूसरे प्रोजेक्ट्स को रोकने के निर्देश दिए हैं, जिनमें विज्ञापन जोड़ना, AI आधारित शॉपिंग फीचर और ChatGPT पल्स असिस्टेंट शामिल हैं। यह फैसला गूगल के नए जेमिनी 3 मॉडल से बढ़ी प्रतिस्पर्धा के चलते लिया गया है।

प्रतिक्रिया कंपनी की तरफ से क्या कहा गया? OpenAI ने मेमो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन ChatGPT हेड निक टर्ली ने सोशल मीडिया पर बदलावों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कंपनी अब ChatGPT को ज्यादा काबिल, ज्यादा आसान और ज्यादा व्यक्तिगत बनाने पर काम कर रही है। टर्ली ने दावा किया कि ChatGPT अभी भी दुनिया का नंबर वन AI असिस्टेंट है और करीब 70 प्रतिशत यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का फोकस अब पूरी तरह यूजर अनुभव मजबूत करने पर है।

