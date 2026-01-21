एलन मस्क की ChatGPT पर चेतावनी को लेकर सैम ऑल्टमैन का पलटवार, जानिए क्या कहा

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने ChatGPT को लेकर एलन मस्क की आलोचना पर पटलवार किया है। टेस्ला और xAI के प्रमुख ने चेतावनी दी थी कि लोगों को अपने प्रियजनों को आर्टिफशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हाेंने आरोप लगाया कि OpenAI के चैटबॉट का संबंध किशोरों और युवाओं की आत्महत्याओं सहित कई मौतों से है। इससे इन दोनों पूर्व सहयोगियों के बीच विवाद और बढ़ सकता है।

विरोधाभास ऑल्टमैन ने आलोचनाओं को बताया विरोधाभासी एक्स पर एक पोस्ट में ऑल्टमैन ने स्वीकार किया कि लगभग एक अरब लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद के लिए सुरक्षा उपाय बनाना वास्तव में कठिन है, खासकर जब कुछ यूजर नाजुक मानसिक स्थिति में हों। उन्होंने कहा, "कभी-कभी आप ChatGPT के अत्यधिक प्रतिबंधात्मक होने की शिकायत करते हैं और फिर ऐसे मामलों में आप दावा करते हैं कि यह बहुत लचीला है।" ऑल्टमैन ने OpenAI को अक्सर मिलने वाली आलोचना की विरोधाभासी प्रकृति को रेखांकित किया।

आलोचना सुरक्षा को लेकर टेस्ला पर साधा निशाना OpenAI के CEO ने सुरक्षा के मामले में एलन मस्क के रिकॉर्ड से तुलना करते हुए तीखी आलोचना की है। ﻿टेस्ला के ऑटोपायलट सिस्टम से जुड़ी दुर्घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की मौत का हवाला देते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि मस्क की आलोचना निराधार थी। उन्होंने कहा कि जब मस्क ने खुद ऑटोपायलट वाली कार में सफर किया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह सिस्टम इतना सुरक्षित नहीं था कि इसे लॉन्च ही किया जाना चाहिए।

Advertisement