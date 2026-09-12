एंथ्रोपिक की एक अहम रिपोर्ट में बताया गया है कि AI का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, खासकर सेना से जुड़े और साइबर हमलों में। रिपोर्ट में पाया गया कि एक ग्रुप जिसका काम करने का तरीका रूस स्थित साइबर हमलावर 'मिडनाइट ब्लिजार्ड' जैसा था, उसने AI का इस्तेमाल यूक्रेन के अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए किया।

उन्होंने AI से फिशिंग, वाई-फाई हाईजैकिंग और व्हाट्सऐप अकाउंट पर कब्जा करने जैसे काम किए। हाल ही में कीव में हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 2 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हो गए, जो दिखाता है कि तकनीक किस तरह इस संघर्ष को बढ़ावा दे रही है।