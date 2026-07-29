रॉकवेल के AI ने फैक्ट्रियों को बनाया स्मार्ट, अब मशीनें खुद को कर लेती हैं ठीक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब फैक्ट्रियों को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। अब मशीनें खुद ही दिक्कतें पहचान लेती हैं, पैटर्न से सीखती हैं और कुछ भी खराब होने से पहले खुद को ठीक भी कर लेती हैं।

रॉकवेल ऑटोमेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ब्लेक मोरेट का कहना है कि पुराने ऑटोमेशन से AI की ओर यह बदलाव आने से काम में रुकावटें कम होती हैं और प्रोडक्शन लाइनें भी सुचारु रूप से चलती रहती हैं।