रॉकेट लैब आज लॉन्च करेगी 99वां मिशन, सैटेलाइट दिन-रात करेगा धरती की निगरानी

रॉकेट लैब सोमवार (2 नवंबर) को अपने 99वें मिशन 'द सी गॉड सर्वेज' को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार कंपनी जापानी एयरोस्पेस स्टार्टअप iQPS के लिए एक रडार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रही है।

यह सैटेलाइट रात में या बादलों के बावजूद भी धरती पर नजर रख सकता है। अगर, आप इस लॉन्च को लाइव देखना चाहते हैं तो स्पेस डॉट कॉम पर इसे देख सकते हैं, बशर्ते वहां लाइव स्ट्रीम उपलब्ध हो। इसका सीधा प्रसारण भारतीय समयानुसार रात 9.30 बजे लॉन्च से करीब 30 मिनट पहले शुरू हो जाएगा।