GPT-6 एस्ट्रा के मुकाबले, क्लाउड फेबल 5.1 ने कई ज्यादा खतरनाक कामों को मानने से मना कर दिया। खासकर चाकू से जुड़े कामों में उसने हर बार साफ इनकार किया।

रोबोकर्व के सह संस्थापक जय चोई ने ये आंकड़े साझा किए। इनसे साफ होता है कि AI को असुरक्षित अनुरोधों को ठुकराना सिखाने में अभी भी बहुत काम करना बाकी है।

जैसे-जैसे AI हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, इस पहलू पर सही से काम करना हम सभी की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है।