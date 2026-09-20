सुरक्षा परीक्षण में क्लाउड फेबल 5.1 ने GPT-6 एस्ट्रा से किया बेहतर प्रदर्शन
रोबोकर्व ने हाल ही में OpenAI के GPT-6 एस्ट्रा और एंथ्रोपिक के क्लाउड फेबल 5.1 को सख्त सुरक्षा परीक्षणों से गुजारा है। इसमें यह देखना था कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बॉट्स खतरनाक निर्देश मानेंगे? जैसे किसी गुड़िया को चाकू मारने का नाटक करना या जहरीला धुआं पैदा करना।
नतीजों से पता चला कि GPT-6 एस्ट्रा ने 100 में से 97 जोखिम भरे कामों को पूरा कर दिया, जबकि क्लाउड फेबल 5.1 कहीं ज्यादा सावधान रहा।
क्लाउड फेबल ने खतरनाक काम करने से किया इनकार
GPT-6 एस्ट्रा के मुकाबले, क्लाउड फेबल 5.1 ने कई ज्यादा खतरनाक कामों को मानने से मना कर दिया। खासकर चाकू से जुड़े कामों में उसने हर बार साफ इनकार किया।
रोबोकर्व के सह संस्थापक जय चोई ने ये आंकड़े साझा किए। इनसे साफ होता है कि AI को असुरक्षित अनुरोधों को ठुकराना सिखाने में अभी भी बहुत काम करना बाकी है।
जैसे-जैसे AI हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, इस पहलू पर सही से काम करना हम सभी की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है।