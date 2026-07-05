रॉबिनहुड के CEO का दावा, भविष्य में AI संभालेगा आपका निवेश टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

रॉबिनहुड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व्लाद तेनेव एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ही आपका निवेश संभालेगा।

उन्होंने CNBC को बताया कि AI सिर्फ जानकारी जुटाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही यह बाजार के रुझानों पर नजर रखेगा, अच्छे मौके ढूंढेगा, आपके पोर्टफोलियो को संतुलित करेगा, आपकी पसंद और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से खुद सौदे भी कर पाएगा।

तेनेव का मानना है कि इस बदलाव से आम निवेशक भी उन रणनीतियों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो पहले सिर्फ बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए थीं।