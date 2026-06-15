टेम्स नदी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की जांच के लिए शुरू होगा शोध 

पर्यावरण नीतियों को आकार देंगे अध्ययन के नतीजे

इस शोध का मुख्य मकसद टेम्स में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का गहराई से अध्ययन करना है, ताकि इस जानकारी के आधार पर बेहतर पर्यावरण नीतियां बनाई जा सकें।

शोधकर्ता पानी के नमूनों को छानकर माइक्रोस्कोप और फुरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड (FTIR) नामक खास तकनीक से उनका विश्लेषण करेंगे।

इससे यह पता चलेगा कि पानी में किस तरह के प्लास्टिक मौजूद हैं। इन नतीजों को पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं और नीति निर्माताओं के साथ साझा किया जाएगा। इसका पूरा मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए टेम्स नदी को और अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है।