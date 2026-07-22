मंगल ग्रह के नीचे बहती थीं मैग्मा की नदियां

मंगल ग्रह के नीचे बहती थीं मैग्मा की नदियां, नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:37 pm Jul 22, 202602:37 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे कभी मैग्मा की नदियां बहती थीं। यह खोज इस बात के मजबूत संकेत देती है कि बहुत पहले मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद रही होंगी। इस अध्ययन से ऐसे दूसरे चट्टानी ग्रहों पर भी नई उम्मीद जगी है, जिन्हें अब तक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। इससे अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा मिलने की उम्मीद बढ़ी है।