खाड़ी में फंसे 1,500 जहाजों से खतरनाक समुद्री जीवों के दुनियाभर में फैलने का खतरा
फरवरी के अंत से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव के चलते 1,500 से ज्यादा जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं।
महीनों तक निष्क्रिय पड़े रहने के कारण ये जहाज, बरनाकल और मसल जैसे समुद्री जीवों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जब ये जहाज आगे बढ़ेंगे तो इनके साथ ये जीव पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। इससे दुनियाभर में स्थानीय समुद्री जीवन और मत्स्य पालन पर बुरा असर पड़ सकता है।
शोधकर्ता ने बचाव का दिया सुझाव
शोधकर्ता इसे एक संभावित 'बायो-इनवेजन सुपर-स्प्रेडर इवेंट' करार दे रहे हैं। खाड़ी के गर्म और खारे पानी ने इन जीवों को और भी मजबूत बना दिया है, जिससे सिर्फ इस क्षेत्र ही नहीं, बल्कि भारत और सिंगापुर जैसे देशों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। अगर, जहाजों की सफाई और कड़े नियंत्रण अभी से लागू किए जाएं तो कोरल रीफ और मत्स्य उद्योग को बचाया जा सकता है।