खाड़ी में फंसे 1,500 जहाजों से खतरनाक समुद्री जीवों के दुनियाभर में फैलने का खतरा

फरवरी के अंत से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव के चलते 1,500 से ज्यादा जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं।

महीनों तक निष्क्रिय पड़े रहने के कारण ये जहाज, बरनाकल और मसल जैसे समुद्री जीवों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जब ये जहाज आगे बढ़ेंगे तो इनके साथ ये जीव पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। इससे दुनियाभर में स्थानीय समुद्री जीवन और मत्स्य पालन पर बुरा असर पड़ सकता है।