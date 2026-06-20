वैज्ञानिकों ने खोजी अग्नाशय कैंसर के मरीजों की उम्र बढ़ाने वाली दवा 

दूसरी दवाओं के साथ मिलकर देती है बेहतर इलाज

KRAS में होने वाले बदलाव सिर्फ अग्नाशय कैंसर में ही नहीं होते, बल्कि कोलोरेक्टल, फेफड़े और पेट के कैंसर में भी पाए जाते हैं।

हालांकि, डैराक्सॉनरासिब अपने आप में कैंसर का पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह दूसरी दवाओं के साथ मिलकर मरीजों की जिंदगी बढ़ा सकती है।

साथ ही, यह इम्यूनोथेरेपी के प्रति ट्यूमर की प्रतिक्रिया को भी बेहतर बना सकती है। दुनियाभर में होने वाले कुल कैंसर में से लगभग 20 फीसदी में RAS म्यूटेशन अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह कामयाबी हर साल लाखों मरीजों के इलाज के तरीकों में बड़ा बदलाव ला सकती है।