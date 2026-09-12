कोल्हापुर में जमीन के भीतर मिला बिना पैरों वाला अनोखा जीव
कोल्हापुर के चांदगढ़ इलाके में शोधकर्ताओं ने बिना पैरों वाले एक नए उभयचर जीव (पानी और जमीन पर रहने वाला) की खोज की है।
वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को 'गेगेनियोफिस चांदगड़ी' नाम दिया है। यह प्रजाति उत्तरी पश्चिमी घाट की मूल निवासी है।
भारत में सीसिलियन (एक तरह का कृमि) की अभी तक 41 प्रजातियां दर्ज हैं। ये जीव देखने में कीड़े जैसे लगते हैं। यह नई खोज जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है।
चांदगड़ी बोली पर रखा नाम
वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम चांदगड़ी बोली के नाम पर रखा है। यह कदम स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक ज्ञान का सम्मान करने के लिए उठाया गया है।
इस खोज से यह भी पता चलता है कि जमीन के नीचे भी कई अनोखे जीव-जंतु रहते हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी मिल जाते हैं।
पश्चिमी घाट पहले से ही अपनी दुर्लभ प्रजातियों के लिए मशहूर है। ऐसे में यह खोज यहां के संरक्षण की अहमियत को एक बार फिर याद दिलाती है।