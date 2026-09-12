कोल्हापुर में जमीन के भीतर मिला बिना पैरों वाला अनोखा जीव

वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम चांदगड़ी बोली के नाम पर रखा है। यह कदम स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक ज्ञान का सम्मान करने के लिए उठाया गया है।

इस खोज से यह भी पता चलता है कि जमीन के नीचे भी कई अनोखे जीव-जंतु रहते हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी मिल जाते हैं।

पश्चिमी घाट पहले से ही अपनी दुर्लभ प्रजातियों के लिए मशहूर है। ऐसे में यह खोज यहां के संरक्षण की अहमियत को एक बार फिर याद दिलाती है।