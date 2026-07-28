वैज्ञानिकों ने खोजा नया CRISPR टूल, जो कैंसर कोशिकाओं को करता है नष्ट

इस तकनीक की सबसे खास बात इसकी सटीकता है। यह RNA में मौजूद बहुत छोटे अंतरों को भी पहचान लेती है। Cas12a2 केवल खराब कोशिकाओं को नष्ट करती है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती।

अभी तक, इसका परीक्षण मुख्य रूप से यीस्ट और मानव कोशिका कल्चर में किया गया है। अब अगला बड़ा कदम यह समझना होगा कि इसे सुरक्षित तरीके से शरीर में कैसे पहुंचाया जाए।

इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि असली मरीजों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले यह पूरी तरह से कारगर हो।