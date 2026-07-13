वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई कृत्रिक कोशिका, जीवन के सिद्धांत समझने में मिलेगी मदद टेक्नोलॉजी Jul 13, 2026

मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिक कोशिका तैयार की है, जिसका नाम स्पडसेल है। यह न केवल खाना खा सकती है और बढ़ सकती है, बल्कि अपना DNA कॉपी कर खुद को 2 हिस्सों में बांट भी सकती है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ निर्जीव रसायनों का इस्तेमाल करके ही कर पा रही है।

असली कोशिका में बदलाव करने के बजाय शोधकर्ताओं ने बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत की।

उन्होंने एक साधारण वसा की झिल्ली और कुछ खास आणविक मशीनों की मदद से इसे तैयार किया। यह शोध इस दिशा में एक बड़ा कदम है कि आखिर कोई चीज सजीव कैसे बनती है।