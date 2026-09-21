वैज्ञानिकों के अनुमान से दोगुना सिकुड़ गया बुध ग्रह

बुध ग्रह की सतह पर दिखने वाली वो विशालकाय खड़ी चट्टानें और उभरी हुई लकीरें बताती हैं कि ग्रह समय के साथ कैसे बदलते हैं, ठीक जैसे किसी दुनिया पर खिंचाव के निशान हों। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बेपीकोलंबो स्पेसक्राफ्ट के जल्द ही बुध की कक्षा में स्थापित होने की तैयारी के बीच वैज्ञानिकों को यह भी आशंका है कि मंगल ग्रह और चंद्रमा भी आकार में छोटे हो रहे होंगे।