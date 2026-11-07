टिक-टॉक पर छोटी लड़कियों को ओनलीफैंस के जाल में फंसाने का खुलासा
एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ ओनलीफैंस क्रिएटर टिक-टॉक का इस्तेमाल करके चुपके से छोटी लड़कियों को एडल्ट कंटेंट दिखा रहे हैं।
प्लेटफॉर्म भले ही यौन सामग्री मांगने और एडल्ट साइट्स के सीधे लिंक पर रोक लगाता हो, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये परफॉर्मर नियमों को चकमा देने के लिए खास शब्दों और इमोजी का इस्तेमाल करते हैं।
शोधकर्ताओं ने दी चेतावनी
शोधकर्ताओं ने एक 'टिक-टॉक से ओनलीफैंस पाइपलाइन' के बारे में आगाह किया है। इसमें क्रिएटर अपनी शानदार लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जिसके लिए उन्हें एडल्ट कंटेंट से पैसे मिलते हैं।
यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे पैसे कमाने का यह एक बहुत आसान तरीका है। 'कलेक्टिव शाउट' की मेलिंडा टैंकार्ड रीस्ट ने टिक-टॉक पर नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने कहा कि ऐप युवा यूजर्स को ऐसे मैसेजिंग के सामने ला रहा है, जो ठीक नहीं है। टिक-टॉक और ओनलीफैंस दोनों का कहना है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर सख्त गाइडलाइन और उम्र से जुड़ी पाबंदियों को लागू करते हैं।