टिक-टॉक पर छोटी लड़कियों को ओनलीफैंस के जाल में फंसाने का खुलासा

शोधकर्ताओं ने एक 'टिक-टॉक से ओनलीफैंस पाइपलाइन' के बारे में आगाह किया है। इसमें क्रिएटर अपनी शानदार लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जिसके लिए उन्हें एडल्ट कंटेंट से पैसे मिलते हैं।

यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे पैसे कमाने का यह एक बहुत आसान तरीका है। 'कलेक्टिव शाउट' की मेलिंडा टैंकार्ड रीस्ट ने टिक-टॉक पर नाराजगी जाहिर की है।

उन्होंने कहा कि ऐप युवा यूजर्स को ऐसे मैसेजिंग के सामने ला रहा है, जो ठीक नहीं है। टिक-टॉक और ओनलीफैंस दोनों का कहना है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर सख्त गाइडलाइन और उम्र से जुड़ी पाबंदियों को लागू करते हैं।