ऐपल के अगले आईपैड प्रो में मिलेगी M6 चिप, तेज चलेगा AI

अगले आईपैड प्रो में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिलने की खबर है। इससे गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े काम और भी आसानी से हो पाएंगे। यह ऐपल के अगले M6 चिप से लैस होगा।

एंट्री-लेवल आईपैड की बात करें तो इसमें A19 प्रोसेसर और वाई-फाई 7 सपोर्ट मिल सकता है, जिससे इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। ये सब एक नए N1 चिप की बदौलत संभव होगा। इसमें C1x मॉडेम के साथ सेलुलर विकल्प भी दिए जा सकते हैं।

इन सभी अपग्रेड से साफ है कि ऐपल अपनी पूरी आईपैड लाइनअप में बेहतर स्क्रीन और दमदार परफॉर्मेंस देने पर खास ध्यान दे रहा है।