थ्रेड्स यूजर्स पोस्ट कर सकेंगे लंबे पोस्ट, कंपनी नए फीचर पर कर रही काम

मेटा अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और एक्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए थ्रेड्स में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है। अब कंपनी लंबे टेक्स्ट शेयर करने के लिए 'टेक्स्ट अटैचमेंट' फीचर का परीक्षण कर रही है। इस सुविधा से यूजर्स को कई पोस्ट बनाकर थ्रेड तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे सीधे एक पोस्ट में लंबा टेक्स्ट जोड़ सकेंगे। इससे गहन विचार और सुझाव शेयर करना पहले से आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

खासियत फीचर की खासियत इस नए फीचर को सबसे पहले ऐप शोधकर्ता राडू ओन्सेस्कु ने iOS पर देखा और इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया। फीचर का उद्देश्य यूजर्स को लंबा टेक्स्ट लिखने और उसे स्टाइलिंग टूल्स के साथ साझा करने की सुविधा देना है। थ्रेड्स यूजर रॉबर्ट पी. निकसन ने इसका डेमो दिखाया, जिसमें लंबे टेक्स्ट को एक ग्रे बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है। उस पर क्लिक कर दर्शक पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं।

तुलना एक्स से तुलना थ्रेड्स का यह फीचर एक्स के 'आर्टिकल्स' जैसा है, लेकिन अंतर यह है कि एक्स की यह सुविधा केवल प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। वहीं थ्रेड्स सभी यूजर्स को इसका फायदा दे रहा है। हालांकि, भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है। फिलहाल थ्रेड्स केवल टेक्स्ट तक सीमित है, जबकि एक्स में फोटो और वीडियो जोड़ने की भी सुविधा है। उम्मीद है कि थ्रेड्स आगे चलकर मल्टीमीडिया सपोर्ट भी शामिल करेगा।