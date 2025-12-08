रेडिट डाउन: सैकड़ों यूसर्ज आउटेज के शिकार, वेबसाइट और ऐप चलाने में आ रही दिक्कत
क्या है खबर?
फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट में आउटेज के कारण व्यवधान पैदा हो गया है। इससे दुनियाभर में सैकड़ों यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों से पता चलता है कि 48 फीसदी यूजर्स ने वेबसाइट, 42 फीसदी ने ऐप और 10 फीसदी ने सर्वर कनेक्शन की समस्याओं की शिकायत की है। वेबसाइट के अनुसार, इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में 250 से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें से सबसे ज्यादा दोपहर 3:55 बजे के आस-पास दर्ज की गईं।
ट्विटर पोस्ट
डाउनडिटेक्टर पर यूजर्स ने दर्ज कराई शिकायत
User reports indicate problems with Reddit since 5:35 AM EST.— Downdetector (@downdetector) December 8, 2025
How is it affecting you? #RedditDownhttps://t.co/NEg73KPuYn
पहले
पिछले कुछ दिनों में कई बार आया व्यवधान
इससे पहले शनिवार को भी रेडिट में व्यवधान उत्पन्न हुआ और हजारों यूजर्स ने समस्याओं की सूचना दी। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, ज्यादातर ने उन्हें मोबाइल ऐप में समस्याएं आने की जानकारी दी थी। इससे पहले 25 नवंबर को भी प्लेटफॉर्म आउटेज से प्रभावित हुआ था। इस दौरान 7,000 से ज्यादा भारतीय यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई। सबसे ज्यादा 75 फीसदी समस्या ऐप से जुड़ी हुई थीं, जबकि 21 फीसदी ने वेबसाइट और शेष 4 फीसदी ने लॉग-इन की परेशानी बताई।
आउटेज
अन्य वेबसाइट्स भी हो चुकी हैं आउटेज का शिकार
पिछले कुछ महीनों में कई वेबसाइट्स पर कई तरह की रुकावटें आई हैं, जिनका यूजर्स पर असर पड़ा है। हाल ही में क्लाउडफ्लेयर में एक व्यवधान आया था, जिससे कई वेबसाइट्स ठप हो गईं। प्लेटफॉर्म में पिछली बार 5 दिसंबर को व्यवधान आया था, जिसके कारण जेरोधा, एंजेल वन, ग्रो, HSBC और डिलीवरू जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म यूजर्स की स्क्रीन पर '500 इंटरनल सर्विस एरर' दिखाई देने के साथ ऑफलाइन हो गए थे।