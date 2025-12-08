रेडिट डाउन: सैकड़ों यूसर्ज आउटेज के शिकार, वेबसाइट और ऐप चलाने में आ रही दिक्कत 

LOADING...
रेडिट डाउन होने के कारण यूजर्स परेशान हो रहे हैं

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 08, 2025
04:45 pm
फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट में आउटेज के कारण व्यवधान पैदा हो गया है। इससे दुनियाभर में सैकड़ों यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों से पता चलता है कि 48 फीसदी यूजर्स ने वेबसाइट, 42 फीसदी ने ऐप और 10 फीसदी ने सर्वर कनेक्शन की समस्याओं की शिकायत की है। वेबसाइट के अनुसार, इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में 250 से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें से सबसे ज्यादा दोपहर 3:55 बजे के आस-पास दर्ज की गईं।

पिछले कुछ दिनों में कई बार आया व्यवधान 

इससे पहले शनिवार को भी रेडिट में व्यवधान उत्पन्न हुआ और हजारों यूजर्स ने समस्याओं की सूचना दी। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, ज्यादातर ने उन्हें मोबाइल ऐप में समस्याएं आने की जानकारी दी थी। इससे पहले 25 नवंबर को भी प्लेटफॉर्म आउटेज से प्रभावित हुआ था। इस दौरान 7,000 से ज्यादा भारतीय यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई। सबसे ज्यादा 75 फीसदी समस्या ऐप से जुड़ी हुई थीं, जबकि 21 फीसदी ने वेबसाइट और शेष 4 फीसदी ने लॉग-इन की परेशानी बताई।

अन्य वेबसाइट्स भी हो चुकी हैं आउटेज का शिकार 

पिछले कुछ महीनों में कई वेबसाइट्स पर कई तरह की रुकावटें आई हैं, जिनका यूजर्स पर असर पड़ा है। हाल ही में क्लाउडफ्लेयर में एक व्यवधान आया था, जिससे कई वेबसाइट्स ठप हो गईं। प्लेटफॉर्म में पिछली बार 5 दिसंबर को व्यवधान आया था, जिसके कारण जेरोधा, एंजेल वन, ग्रो, HSBC और डिलीवरू जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म यूजर्स की स्क्रीन पर '500 इंटरनल सर्विस एरर' दिखाई देने के साथ ऑफलाइन हो गए थे।

