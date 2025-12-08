रेडिट डाउन होने के कारण यूजर्स परेशान हो रहे हैं

रेडिट डाउन: सैकड़ों यूसर्ज आउटेज के शिकार, वेबसाइट और ऐप चलाने में आ रही दिक्कत

क्या है खबर?

फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट में आउटेज के कारण व्यवधान पैदा हो गया है। इससे दुनियाभर में सैकड़ों यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों से पता चलता है कि 48 फीसदी यूजर्स ने वेबसाइट, 42 फीसदी ने ऐप और 10 फीसदी ने सर्वर कनेक्शन की समस्याओं की शिकायत की है। वेबसाइट के अनुसार, इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में 250 से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें से सबसे ज्यादा दोपहर 3:55 बजे के आस-पास दर्ज की गईं।