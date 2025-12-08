माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल में AI को जोड़ने की योजना है

माइक्रोसॉफ्ट कर रही एक्सेल में AI काे जोड़ने की तैयारी, सत्य नडेला ने बताई योजना

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को एकीकृत करने की योजना बना रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने खुलासा किया है कि इससे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भविष्य के ऑटोनॉमस AI एजेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। सेमीएनालिसिस के CEO डायलन पटेल और होस्ट द्वारकेश पटेल के साथ एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा कि एक्सेल उस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, जिसका उपयोग AI जटिल कार्यों को स्वयं करने के लिए करेगा।