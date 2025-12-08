माइक्रोसॉफ्ट कर रही एक्सेल में AI काे जोड़ने की तैयारी, सत्य नडेला ने बताई योजना 

माइक्रोसॉफ्ट कर रही एक्सेल में AI काे जोड़ने की तैयारी, सत्य नडेला ने बताई योजना
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को एकीकृत करने की योजना बना रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने खुलासा किया है कि इससे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भविष्य के ऑटोनॉमस AI एजेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। सेमीएनालिसिस के CEO डायलन पटेल और होस्ट द्वारकेश पटेल के साथ एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा कि एक्सेल उस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, जिसका उपयोग AI जटिल कार्यों को स्वयं करने के लिए करेगा।
प्रगति
AGI के लिए विकसित कर रही फेयरवॉटर 2 डाटा सेंटर
पॉडकास्ट के दौरान, सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के नए फेयरवाटर 2 डाटा सेंटर की भी विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा माइक्रोसॉफ्ट की अपनी संपूर्ण तकनीकी संरचना में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति विकसित करने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तकनीकी दिग्गज कई फेयरवाटर सेंटर्स का निर्माण कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक में लाखों GB200 और GB300 सर्वर होंगे। ये सुविधाएं 2GW से अधिक क्षमता प्रदान करेंगी।
फायदा
इससे AI मॉडल्स की दक्षता में होगा सुधार
नडेला ने यह भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में AI मॉडल्स को कैसे एकीकृत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस तकनीक को केवल यूजर इंटरफेस स्तर पर रखने के बजाय इन मॉडल्स को अपने सॉफ्टवेयर सूट की मध्य परत में एम्बेड कर रही है। इस तरह एक्सेल में एक 'AI विश्लेषक' इन-बिल्ट होगा। इस गहन एकीकरण के जरिए तकनीकी दिग्गज का लक्ष्य जटिल कार्यों को करने में मॉडल्स की दक्षता और क्षमता को बढ़ाना है।