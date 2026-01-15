रियलमी भारत में लॉन्च कर सकती है 10,000mAh बैटरी वाला पहला फोन

चीन की जानी-मानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी इसी महीने भारत में 10,000mAh बैटरी वाला पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इस फोन को कंपनी ने पिछले साल मई में पहली बार दिखाया था, लेकिन तब लॉन्च की तारीख साफ नहीं की गई थी। अब नई रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि रियलमी भारत में बड़ी बैटरी वाले फोन की तैयारी पूरी कर चुकी है और जल्द ही इसे भारतीय ग्राहकों के लिए पेश किया जा सकता है।

संकेत BIS सर्टिफिकेशन से लॉन्च की पुष्टि के संकेत रिपोर्ट्स के मुताबिक, रियलमी के इस स्मार्टफोन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से सर्टिफिकेशन मिल चुका है। टिपस्टर योगेश बरार ने बताया कि मॉडल नंबर RMX5107 को 22 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। आमतौर पर BIS सर्टिफिकेशन मिलने के बाद फोन जल्द बाजार में आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह दमदार बैटरी वाला रियलमी फोन जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

बैकअप 30 दिन तक चला फोन रियलमी के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड फ्रांसिस वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में एक आने वाले फोन की बैटरी डिटेल दिखाई गई, जो 30 दिन से ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी चालू था। फोन में 3 प्रतिशत बैटरी बची हुई दिखी। वोंग ने कहा कि वह लॉन्च तक फोन को चार्ज नहीं करेंगे, जिससे इसकी लंबी बैटरी लाइफ का अंदाजा लगाया जा सकता है।

