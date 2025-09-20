LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / दिल्ली NCR के आसमान में पहली बार दिखा ऐसा अद्भुत नजारा, वीडियो हुआ वायरल 
दिल्ली NCR के आसमान में पहली बार दिखा ऐसा अद्भुत नजारा, वीडियो हुआ वायरल 
दिल्ली NCR के आसमान में शुक्रवार रात तेज रोशनी दिखाई दी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

दिल्ली NCR के आसमान में पहली बार दिखा ऐसा अद्भुत नजारा, वीडियो हुआ वायरल 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 20, 2025
10:59 am
क्या है खबर?

नई दिल्ली में शुक्रवार रात अचानक से आसमान तेज रोशनी से जगमगा उठा। इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। बताया जा रहा है कि एक चमकदार एस्ट्रोयड हवा में ही टूटता हुआ दिखाई दिया। यह नजारा न केवल दिल्ली, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अलीगढ़ तक दिखाई दिया। कई लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

कायास 

घटना को लेकर तरह-तरह की बातें 

सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में आसमान में एक आग का गोला बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो छोटे-छोटे चमकते टुकड़ों में बिखर गया। कई लोगों ने इसकी तुलना 'टूटते तारे के विस्फोट' से की, जबकि अन्य ने इसे अब तक देखे गए सबसे चमकीले एस्ट्रोयड्स में से एक बताया है। लोगों ने बताया कि रोशनी कुछ सेकेंड के लिए ही दिखाई दी, लेकिन उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि शहर की रोशनी भी फीकी पड़ गई।

ट्विटर पोस्ट

पहली बार दिखी ऐसी अद्भुत घटना 

विचार 

घटना को लेकर विशेषज्ञों ने क्या कहा?

खगोल विज्ञान विशेषज्ञों ने कहा कि यह घटना संभवतः बोलाइड के कारण हुई थी, जो एक प्रकार का एस्ट्रोयड है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तीव्र घर्षण और गर्मी के कारण टुकड़ों में फट जाता है। एस्ट्रोयड असामान्य नहीं हैं, फिर भी इतनी चमकीली घटना का बड़ी आबादी को दिखाई देना दुर्लभ माना जाता है। इससे किसी नुकसान की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रोयड जमीन पर पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं।

पूर्वानुमान 

अमेरिकी सोसायटी दे चुकी हैं संकेत

अमेरिकी एस्ट्रोयड सोसायटी ने पहले ही बताया था कि सितंबर छोटे एस्ट्रोयड वर्षा के लिए एक सक्रिय अवधि है। इसके अलावा आग के गोले जैसे एस्ट्रोयड भी दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली में देखी गई रोशनी और विखंडन अंतरिक्ष से आई एक बड़ी चट्टान के शानदार ढंग से जलने का संकेत देते हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि बाद में उन्हें हल्की गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।