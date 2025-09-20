दिल्ली NCR के आसमान में पहली बार दिखा ऐसा अद्भुत नजारा, वीडियो हुआ वायरल 

नई दिल्ली में शुक्रवार रात अचानक से आसमान तेज रोशनी से जगमगा उठा। इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। बताया जा रहा है कि एक चमकदार एस्ट्रोयड हवा में ही टूटता हुआ दिखाई दिया। यह नजारा न केवल दिल्ली, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अलीगढ़ तक दिखाई दिया। कई लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

कायास घटना को लेकर तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में आसमान में एक आग का गोला बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो छोटे-छोटे चमकते टुकड़ों में बिखर गया। कई लोगों ने इसकी तुलना 'टूटते तारे के विस्फोट' से की, जबकि अन्य ने इसे अब तक देखे गए सबसे चमकीले एस्ट्रोयड्स में से एक बताया है। लोगों ने बताया कि रोशनी कुछ सेकेंड के लिए ही दिखाई दी, लेकिन उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि शहर की रोशनी भी फीकी पड़ गई।

ट्विटर पोस्ट पहली बार दिखी ऐसी अद्भुत घटना Just witnessed this incredible fire streak in the night sky

Looks like a meteor or maybe part of a rocket burning up in the atmosphere nature’s own light show from my rooftop.

Did anyone else spot it too?#noida #delhi #Meteor #NightSky @isro @NASA pic.twitter.com/tQYs27WWrC — Ujjwal Yadav (@ujjwal1710) September 19, 2025

विचार घटना को लेकर विशेषज्ञों ने क्या कहा? खगोल विज्ञान विशेषज्ञों ने कहा कि यह घटना संभवतः बोलाइड के कारण हुई थी, जो एक प्रकार का एस्ट्रोयड है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तीव्र घर्षण और गर्मी के कारण टुकड़ों में फट जाता है। एस्ट्रोयड असामान्य नहीं हैं, फिर भी इतनी चमकीली घटना का बड़ी आबादी को दिखाई देना दुर्लभ माना जाता है। इससे किसी नुकसान की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रोयड जमीन पर पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं।