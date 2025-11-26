क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिप किया लॉन्च, जानिए इसकी खासियत

चिप निर्माता दिग्गज क्वालकॉम ने अपना नया स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिप लॉन्च कर दिया है, जिसे पिछले महीने आए हाई-एंड स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से सस्ता विकल्प माना जा रहा है। यह चिप फ्लैगशिप स्मार्टफोन के किफायती मॉडल को पावर देने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी का दावा है कि इसमें कई जरूरी फीचर वही हैं, जो एलीट वर्जन में मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम रखी गई है।

बदलाव प्रोसेसर और CPU परफॉर्मेंस में मुख्य बदलाव नए 8 जेन 5 में वही ओरियन CPU स्ट्रक्चर है जो एलीट वर्जन में मिलता है, लेकिन इसकी क्लॉक स्पीड कम की गई है। इस चिप में 2 प्राइम कोर 3.8GHz तक और 6 परफॉर्मेंस कोर 3.32GHz तक चलते हैं, जबकि एलीट वर्जन इससे काफी तेज है। क्वालकॉम का कहना है कि 2023 के 8 जेन 3 चिपसेट की तुलना में CPU परफॉर्मेंस 36 प्रतिशत और GPU परफॉर्मेंस 11 प्रतिशत बेहतर है।

फीचर्स नेटवर्क, स्टोरेज और AI फीचर्स में कमी इस चिप में X80 मॉडेम दिया गया है जिसकी 5G स्पीड एलीट वर्जन से थोड़ी कम है। एड्रेनो GPU और हेक्सागन NPU की क्षमता भी थोड़ी कम की गई है। नया चिप लेटेस्ट UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वाई-फाई, ब्लूटूथ, UWB और सैटेलाइट सपोर्ट जैसे कई फीचर्स एलीट वर्जन जैसे ही हैं। इसमें डिस्प्ले सपोर्ट और कैमरा ऑप्शन भी लगभग समान रखे गए हैं, जिससे परफॉर्मेंस स्थिर बनी रहती है।