हुआवे ने 8,000 निट्स स्क्रीन ब्राइटनेस वाला दुनिया का सबसे चमकदार स्मार्टफोन किया लॉन्च

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआवे ने दुनिया का सबसे अधिक ब्राइटनेस सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी ने चीन में अपनी नई मेट 80 सीरीज लॉन्च की, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान मेट 80 प्रो मैक्स ने खींचा है। हुआवे का दावा है कि इस फोन में दी गई डुअल-लेयर OLED स्क्रीन 8,000 निट्स तक की रिकॉर्ड ब्राइटनेस दे सकती है। कंपनी ने इसके साथ नया मेट X7 फोल्डेबल फोन भी लॉन्च किया है।

खासियत मेट 80 सीरीज की ब्राइटनेस और डिस्प्ले की खासियत मेट 80 प्रो मैक्स में 6.9 इंच की डुअल-लेयर OLED स्क्रीन दी गई है, जिसे सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले कहा जा रहा है। यह रियलमी GT 8 प्रो के 7,000 निट्स से भी ज्यादा है। फोन में फ्लैट स्क्रीन डिजाइन और चौकोर साइड दिए गए हैं, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाते हैं। पीछे की तरफ गोल कैमरा मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग कॉइल मिलकर एक यूनिक '8' जैसा लुक देते हैं, जो फोन की पहचान बन गया है।

फीचर मेट 80 सीरीज के फीचर और हार्डवेयर सीरीज में मेट 80, मेट 80 प्रो, प्रो मैक्स और RS अल्टीमेट डिजाइन शामिल हैं। सभी फोन हुआवेई के किरिन चिपसेट पर चलते हैं। RS अल्टीमेट मॉडल में 20GB रैम तक मिलती है। प्रो मैक्स मॉडल में 6,000mAh बैटरी है और इसमें डुअल पेरिस्कोप कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा, कैमरों के लिए एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो एक्सटेंडर किट का सपोर्ट भी दिया गया है, जो इसे फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास बनाता है।