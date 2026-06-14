फ्रांस में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स ने प्रदर्शित की अपनी तकनीकें 

दोनों देशों के बीच मजबूत होंगे तकनीकी रिश्ते

यह 3 दिवसीय सम्मेलन 16 जून तक चलेगा। इसमें 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों के सेमीकंडक्टर, बायोटेक और स्पेस टेक से जुड़े नए आविष्कार दिखाए जा रहे हैं।

यह कार्यक्रम 'इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन' का एक हिस्सा है, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में G-7 शिखर सम्मेलन और वीवाटेक भी शामिल हैं।